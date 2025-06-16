A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 VNL'nin İkinci Haftasında İstanbul'da Mücadele Edecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 VNL'nin İkinci Haftasında İstanbul'da Mücadele Edecek
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Belçika ile karşılaşacak. İlk haftayı başarılı bir şekilde kapatan milliler, ikinci haftada da galibiyet peşinde olacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da sahne alacak.

2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da mücadele edecek. İlk haftayı 4'te 4 yaparak tamamlayan milliler, ikinci haftada Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Belçika ile mücadele edecek.

Millilerin ikinci hafta kadrosu ve maç programı şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt

Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

18 Haziran

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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