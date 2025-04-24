A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 VNL'de Mücadele Edecek
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) Çin, İstanbul ve Hollanda'da mücadele edecek. Takım, ilk 8'e girmesi durumunda Polonya'da finallere katılacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi'nde (VNL) verecek.
Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, VNL'in ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da mücadele edecek.
16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2025 VNL Kadınlar Finalleri, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da düzenlenecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları, maç programı ve 30 kişilik geniş sporcu kadrosu şu şekilde:
1. Hafta (Pekin, Çin)
Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa
2. Hafta (İstanbul, Türkiye)
Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore
3. Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya
Maç programı
1. Hafta (Pekin/Çin)
4 Haziran 2025
TSİ 07.30 Fransa-Türkiye
6 Haziran 2025
TSİ 14.30 Türkiye-Tayland
7 Haziran 2025
TSİ 11.00 Türkiye-Polonya
8 Haziran 2025
TSİ 14.30 Çin-Türkiye
2. Hafta (İstanbul/Türkiye)
18 Haziran 2025
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran 2025
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran 2025
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran 2025
19.30 Türkiye-Brezilya
3. Hafta (Apeldoorn/Hollanda)
9 Temmuz 2025
TSİ 21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz 2025
TSİ 21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz 2025
TSİ 20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz 2025
TSİ 21.00 Sırbistan-Türkiye
Ay-yıldızlıların 30 kişilik geniş sporcu kadrosu şöyle:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu, Alexia Carutasu
Smaçörler: Meliha Diken, Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay
Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın. - İSTANBUL