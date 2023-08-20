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Voleybol: 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası

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Salon: CastelloHakemler: Stefano Cesare (İtalya), Benone Visan (Romanya)Türkiye: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge Aköz, Ayça Aykaç)Azerbaycan: Besman, Ruban, Mertsalova, Rahimova, Aliyeva, Abdulazimova (Karimova, Bashnakova, Kirilyuk,...

Salon: Castello

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Benone Visan (Romanya)

Türkiye: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ( Simge Aköz, Ayça Aykaç)

Azerbaycan: Besman, Ruban, Mertsalova, Rahimova, Aliyeva, Abdulazimova (Karimova, Bashnakova, Kirilyuk, Imanova, Guluyeva, Stepanenko, Doroshenko)

Setler: 25-13, 25-13, 25-13

Süre: 63 dakika (19, 22, 22)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi.

Milli voleybolcu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Grupta ikinci maçını da set vermeden kazanan "Filenin Sultanları", yarın TSİ 18.00'de Çekya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Ayça Aykaç Simge Aköz Romanya İtalya Spor Haberler

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