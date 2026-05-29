Haberler

Kadın hentbol milli takımları Ankara'da kampa girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Hentbol Takımı ile 20, 18 ve 17 yaş altı kadın milli takımları, yeni dönem hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa başladı. A Milli Takım Slovakya'ya gidecek, 20 yaş altı takım ise 25 yıl sonra Dünya Şampiyonası'na katılacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı ile 20, 18 ve 17 yaş altı kadın milli hentbol takımları, yeni dönem hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadın hentbolunun dört farklı yaş kategorisindeki milli takımları, federasyonun Ankara'daki merkez tesislerinde bir araya geldi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı ile 20, 18 ve 17 yaş altı kadın milli takımları, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çalışmalarına başlarken, sporcular ve teknik ekipler de bayramlaştı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Slovakya'ya gidecek

Başantrenörlüğünü David Ginesta Montes'in yaptığı A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ankara kampının ardından 1-5 Haziran tarihlerinde hazırlık maçları için Slovakya'ya gidecek.

25 yıl aradan sonra Dünya Şampiyonası'na katılmaya hazırlanan 20 Yaş Altı Kadın Milli Hentbol Takımı ise 2-6 Haziran tarihlerinde Çekya ile ikili kamp gerçekleştirecek ve hazırlık maçları yapacak.

18 Yaş Altı Kadın Milli Hentbol Takımı da Ankara'daki kamp programı kapsamında Faroe Adaları ile ortak kamp yaparak hazırlık maçları oynayacak.

Ankara'daki çalışmalarını tamamlayan 17 Yaş Altı Kadın Milli Hentbol Takımı ise hazırlık maçları için Polonya'ya gitti.

Milli sporculara medya farkındalık eğitimi

Kampa katılan milli sporcular ve teknik ekipler, ayrıca "Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Medya Kullanımı Farkındalık Eğitimi"ne katıldı.

Eğitimde sporculara sosyal medya kullanımı, dijital iletişim, sporcu kimliği ve medya farkındalığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş

Bayramda yüz güldüren yükseliş! Yatırımcı tatilde bile kazandı
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı

12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı: Sebebi akıl almaz
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yaralar sarılmadan peş peşe korkutan uyarı! Bakanlık harita paylaştı
Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba
Özlem Çerçioğlu, CHP'de olup bitenler için sessizliğini bozdu

Ve Özlem Çerçioğlu da topa girdi

Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak

Türkiye'de bir ilk! Denizlerin derinliklerine bırakılacak
Tuncay Şanlı başkan oluyor

Tuncay Şanlı başkan oluyor