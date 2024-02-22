A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Maçlarına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda Bulgaristan ile oynayacağı maçların hazırlıklarına Ankara'da başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, grupta 28 Şubat'ta deplasmanda, 3 Mart'ta ise Ankara'da Bulgaristan ile karşılaşacak milli takım, kampa girdi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde başantrenör Costica Buceschi yönetiminde ilk çalışmalarını yaptı.

Milli takımın kamp kadrosunda yer alan oyuncular ise şunlar:

Kaleci: Merve Erbektaş, Selen Akalın, Yaren Göker

Sol oyun kurucu: Aslı İskit Çalışkan, Betül Yılmaz, Diğdem Hoşgör, Sevgi Kalyoncuoğlu

Sol kanat: Beyza İrem Türkoğlu, Ceylan Aydemir

Orta oyun kurucu: Betül Karaarslan, Dönegül Bozdoğan, Gülcan Tügel, Yasemin Şahin

Sağ oyun kurucu: Edanur Çetin, Zeynepnur Ulukoz

Sağ kanat: Ayşenur Kara, Bilgenur Öztürk, Emine Gökdemir

Pivot: Ceren Demirçelen, Cansu Akalın, Fatma Akgün, Nurceren Göktepe