A Milli Kadın Futbol Takımı Yunanistan'a mağlup oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Yunanistan'a 2-1 mağlup oldu.

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Futbol Takımı, Antalya'da Yunanistan ile hazırlık maçında karşılaştı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanan müsabakada millilerin tek golünü 12. dakikada Yağmur Uraz attı.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki ay-yıldızlılar sahaya, Selda Akgöz, Gülbin Hız, Ümran Özev, İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Cennet Çal, Aylin Abrahammson, Ece Türkoğlu, Miray Cin, Elif Keskin ve Yağmur Uraz ilk 11'iyle çıktı.

Millilerde oyuna daha sonradan ise Büşra Kuru, Birgül Sadıkoğlu, Busem Şeker, Arzu Karabulut, Zeynep Kerimoğlu, Eda Karataş, Didem Karagenç dahil oldu.

Ay-yıldızlılar, hazırlık maçı kapsamında 28 Şubat Çarşamba günü ise Manavgat Stadyumunda Romanya ile karşılaşacak.