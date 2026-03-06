A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın deplasmanda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında yarın deplasmanda Kuzey İrlanda ile mücadele edecek.

Mourneview Park Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Avusturyalı hakem Olivia Tschon yönetecek. Mücadele, TRT Tabii Spor 6 kanalından yayınlanacak.

Dünya Kupası elemelerinde B Ligi 2. Grup'ta Türkiye ve Kuzey İrlanda'nın yanı sıra Malta ve İsviçre de yer alıyor.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında konuk ettiği Malta'yı 3-0 yendi.