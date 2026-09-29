Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya play-off maçlarının hazırlıklarına başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Slovenya'ya karşı oynayacağı maçlar için hazırlıklara başladı. Milliler, ilk maçta 9 Ekim Cuma günü Pendik Stadı'nda Slovenya'yı konuk edecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Slovenya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Eğitsel oyun ve taktik çalışmayla devam eden antrenman, dar alandaki oyunla sona erdi.

Slovenya maçları aday kadrosunda yer alan ve yurt dışında forma giyen Elanaz Demirbaş, Selen Gül Altunkulak, Tuana Mahmoud, Sibel Ağırman, Göknur Güleryüz, Halle Houssein, Vildan Kardeşler ve Kader Hançar, FIFA takvimi doğrultusunda 5 Ekim'de kampa katılacak.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Busem Şeker, İpek Kaya, Ece Türkoğlu ve Fatma Şakar ise takımlarının UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. ön eleme turunda Belarus temsilcisi FC Minsk ile yarın oynayacağı rövanş karşılaşmasının ardından milli takım kampına dahil olacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Ay-yıldızlılar, play-off 1. tur ilk maçında 9 Ekim Cuma günü Slovenya'yı Pendik Stadı'nda konuk edecek. Milliler, Slovenya ile rövanş maçını ise 13 Ekim Salı günü deplasmanda yapacak.

Kaynak: AA
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu

Gözünü bile kırpmadı! Vurduğu kişi düşmanı değil, en yakını
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski CHP'li vekil Ensar Öğüt'ün kardeşi de fon soruşturmasında gözaltına alındı

Eski CHP'li vekilin kardeşi de fon soruşturmasında gözaltına alındı
İzmir'de taksici cinayeti davasında tanık dinlendi, sanığın tutukluluğu sürüyor

Taksiciyi canice öldürüp yanına gitmişti! Tanık her şeyi anlattı

Elon Musk'ın ağzından 'yapay zeka' kaçtı! Trump anında düzeltti

Elon Musk ağzından kaçırdı! Trump'ın tepkisi gecikmedi
İki aile arasında taşlı sopalı kavga! Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı

Meydan kavgasında araçla kalabalığın arasına daldı

Kayseri'de balkon temizliği faciayla bitti! Merdiven kaydı, 2 çocuk annesi 13. kattan düştü

Balkon temizliği ölümle bitti! Merdiven kaydı, 13. kattan düştü
İBB Davası'nda itirafçıdan 'Cafer Mahiroğlu' iddiası: İhaleler kendi gruplarında kalsın diye baskı yaptı

İBB Davası'nda "Cafer Mahiroğlu" iddiası: İhale baskısı yaptı
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak

Bomba iddia: Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak