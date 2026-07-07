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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovenya maçı, Pendik Stadı'nda oynanacak

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off 1. tur ilk maçında 9 Ekim'de Pendik Stadı'nda Slovenya ile oynayacak. Rövanş 13 Ekim'de Slovenya'da.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off 1. turunda Slovenya ile 9 Ekim'de oynayacağı ilk maça Pendik Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. tur ilk maçında Slovenya ile 9 Ekim'de Pendik Stadı'nda karşılaşacak. Eşleşmenin rövanşı 13 Ekim'de Slovenya'da oynanacak. Müsabakaların başlangıç saatleri daha sonra açıklanacak." ifadeleri kullanıldı.

Ay-yıldızlı ekibin Slovenya'yı elemesi halinde play-off 2. turunda Hollanda-Macaristan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya geleceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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