Haberler

Kadın futbolunda Türkiye-İsviçre maçına doğru

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsviçre ile Sinop'ta oynayacağı maçın biletleri 15 Nisan'da ücretsiz olarak temin edilebilecek. Sinop Valiliği, bu maçın şehir için tarihi bir gün olduğunu vurguladı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre ile Sinop'ta oynayacağı maçın biletlerinin 15 Nisan Çarşamba günü passo.com.tr ve passo mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak temin edilebileceği bildirildi.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan'da oynanacak karşılaşmanın Sinop için tarihi bir gün anlamı taşıdığı vurgulandı.

Sinop Şehir Stadı'nda oynanacak maça gelecek vatandaşların biletlerini passolig kart zorunluluğu olmadan temin edebilecekleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu önemli maçla ilgili olarak bilet sistemi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından passo.com sitesi üzerinden 15 Nisan Çarşamba günü açılacaktır. Sistem açıldığı andan itibaren vatandaşlarımızın ücretsiz olarak biletleri temin edebileceklerdir. Passo.com.tr ve passo mobil uygulaması üzerinden sisteme giriş yapacak vatandaşlarımız için bu maçla ilgili passolig kart zorunluluğu da bulunmamaktadır. Sinop Valiliği olarak Kadın A Milli Takımı'mızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyor, tüm vatandaşlarımıza şimdiden iyi seyirler diliyoruz."

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

