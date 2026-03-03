Haberler

Türkiye-Malta maçının ardından

Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Malta'yı 3-0 mağlup etti. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, oyunu kontrol ettiklerini ve genç oyunculara şans verdiklerini belirtti. Kuzey İrlanda maçı için umutlu olduklarını ifade etti.

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında konuk ettiği Malta'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası, karşılaşmada oyunu kontrol ettiklerini belirtti.

Necla Güngör Kıragası, Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Net bir galibiyet aldıklarını belirten Necla Güngör Kıragası, "İyi başlayıp erkenden golü bulmamız sevindirici. Sonra da oyunu kontrol ettik. Üçüncü bölgedeki set oyunumuzdan memnunum. Daha fazla gol atabilirdik. Üstüne çalışmamız gereken 1-2 nokta var. Yine de 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 3 puanla başlamaktan ve Kuzey İrlanda'ya avantajlı bir şekilde gitmekten mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Genç oyuncuları ilk 11'de değerlendirdik"

Maçta farklı oyunculara şans verdiklerini aktaran Kıragası, "Bugün 4 farklı oyuncuya şans verdik. Bunların ikisi 2004'lü. Genç oyuncuları ilk 11'de değerlendirdik. Fatma Şakar, normalde sağ bek oynuyordu ama biz onu sol bekte değerlendirdik. Oyuncuların performansından memnunuz." diye konuştu.

Necla Güngör Kıragası, Kuzey İrlanda maçı için uzun bir yolculuk yapacaklarını belirterek, "Yolculuk 8,5 saat sürecek. Aktarmalı gitmek zorundayız. Bu tarz seyahatlere alışkınız. Oyuncuları toparlamak için erken gideceğiz. Oradan beklentimiz yüksek. Kuzey İrlanda'nın bize denk bir takım olduğunu düşünüyoruz. Oradan da puan veya puanlarla dönmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kadrodaki eksiklere de değinen Kıragası, "Melike Pekel, bizimle Kuzey İrlanda'ya gelmeyecek. Onun futbola dönüşünü sağladık. Sadece biraz form tutması gerekiyor. İlayda Civelek de son dakikalarda süre aldı. İkinci maçta da benzer şekilde ona süre vereceğiz. Onun futbola dönüşünü tamamladık. Bundan sonra takımla devam edecek. Onun dışında bir kalecimizi burada bırakacağız. Üç kaleci ile Kuzey İrlanda'ya gideceğiz. Bunlar dışında bir eksik yok." dedi.

Kaynak: AA / Can Öcal
