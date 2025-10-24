A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova'yı farklı yendi
UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşma, Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynandı. Milli takımın gollerini Kader Hançar, Melike Pekel ve Busem Şeker attı. Rövanş karşılaşması 28 Ekim Salı günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında konuk olduğu Kosova'yı 4-0 yendi.
AY-YILDIZLILAR RAHAT KAZANDI
Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 5 ve 10. dakikalarda Kader Hançar, 23. dakikada Melike Pekel ve 81. dakikada Busem Şeker kaydetti.
RÖVANŞ MAÇI İZMİR'DE
Ay-yıldızlılar, 28 Ekim Salı günü oynanacak rövanş karşılaşmasında Kosova'yı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek ve mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İki maç sonunda rakibini eleyen taraf, yoluna UEFA Uluslar B Ligi'nde devam edecek.