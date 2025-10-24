Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova'yı farklı yendi

A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova'yı farklı yendi
UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşma, Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynandı. Milli takımın gollerini Kader Hançar, Melike Pekel ve Busem Şeker attı. Rövanş karşılaşması 28 Ekim Salı günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

  • A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında Kosova'yı 4-0 yendi.
  • Maç, Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynandı.
  • Milli takımın gollerini Kader Hançar (5. ve 10. dakikalar), Melike Pekel (23. dakika) ve Busem Şeker (81. dakika) kaydetti.
  • Rövanş maçı 28 Ekim Salı günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.
  • Rövanş maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
  • İki maç sonunda rakibini eleyen takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde yoluna devam edecek.

