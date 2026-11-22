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A Milli Kadın Futbol Takımı, 1-4 Aralık tarihlerinde Antalya'da Kamerun ile oynayacağı iki hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki idmanlarda milliler, sabah fitness çalışması gerçekleştirirken akşam ise sahada çalıştı.

Isınma ve pas çalışmalarının ardından topa sahip olma çalışmasıyla devam eden akşam antrenmanı, geniş alan oyunlarıyla sona erdi.

Ay-yıldızlı takım, Kamerun müsabakalarının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA