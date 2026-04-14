A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre'ye 3-1 yenildi
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu. İsviçre'nin gollerini Aurelie Csillag (2) ve Viola Calligaris kaydetti. Türkiye'nin tek golü ise Ebru Topçu'dan geldi. Milliler, gruptaki dördüncü maçında 18 Nisan'da yine İsviçre ile karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Letzigrund Stadı'ndaki maçta İsviçre'nin gollerini Aurelie Csillag (2) ve Viola Calligaris atarken ay-yıldızlı ekibin tek golü Ebru Topçu'dan geldi.
Milliler, gruptaki dördüncü maçında 18 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da İsviçre ile Sinop Şehir Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul