A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre'ye 2-0 mağlup oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında İsviçre'ye 2-0 mağlup oldu.
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli
HAKEMLER: Lina Lehtovaara, Heini Hyvönen, Jenni Paavolainen
TÜRKİYE: Selda Akgöz - Ümran Özev (Dk. 74 Gülbin Hız), Aylin Abrahamsson, Kezban Tağ, İlayda Civelek, Eda Karataş, Meryem Çal (Dk. 74 Derya Arhan), Ebru Topçu (Dk. 82 Halle Şensizoğlu), Birgül Sadıkoğlu (Dk. 46 Ece Türkoğlu), Elif Keskin, Busem Şeker (Dk. 66 Miray Cin)
İSVİÇRE: Herzog - Baumann (Dk. 87 Riesen), Maritz, Bühler, Calligaris, Bachmann, Sow, Terchoun (Dk. 79 Ivelj), Crnogorcevic (Dk. 79 Lehmann), Vallotto (Dk. 46 Schertenleib), Luyet (Dk. 87 Arfaoui)
GOLLER: Dk. 32 Vallotto, Dk. 45+2 Bachmann ( İsviçre )
SARI KARTLAR: İlayda Civelek (Türkiye), Vallotto, Bachmann ( İsviçre )
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında İsviçre'ye 2-0 mağlup oldu.
58'inci dakikada İsviçre'nin golü geldi. Crnogorcevic'in sağ kanattan ceza alanı içine indirdiği topla buluşan Schertenleib, topu ağlara gönderdi: 0-1.
65'inci dakikada İsviçre farkı 2'ye çıkardı. Topu çalan Luyet, ceza sahasında Crnogorcevic'in koşu yoluna pas verdi. Topla buluşan Crnogorcevic, kaleci Selda'yı geçerek topu kaleyle buluşturdu: 0-2.
Maç İsviçre'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.