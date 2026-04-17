Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre maçına hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi'nde İsviçre ile oynayacağı maç öncesi çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Kıragası, takımın en iyi oyununu sergilemek istediğini belirtti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta yarın İsviçre ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Sinop Şehir Stadı'ndaki antrenmanda milli futbolcular pas ve taktik çalıştı.

Antrenman öncesi basın toplantısında konuşan Kıragası, zorlu maçta en iyi oyunlarını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

Maçlarda genel anlamda iyi mücadele örneği sergilediklerini vurgulayan Kıragası, "Gelişen, gelişmekte olan ve ülkesini en üst seviyede temsil etmeye çalışan bir takımız. Yarın da bu bilinçle sahaya çıkıp Sinop halkına, ülkemize, zor geçen süreçte, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin vefat ettiği bu süreçte galibiyet armağan etmek istiyoruz." dedi.

Kaptan Ebru Topçu, İsviçre karşısında var güçleriyle mücadele ederek sahadan güzel sonuçla ayrılmak istediklerini dile getirdi.

İsviçre ile oynadıkları ilk maçın kendileri adına biraz şanssız geçtiğini aktaran Topçu, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik sonuç farklı olabilirdi. Sinop halkına bize hissettirdikleri güzel duygular için teşekkür ediyoruz. Yarın onlara galibiyet hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu ?Eda Karataş da maça motivasyonlarının yüksek olduğuna dikkati çekerek, iyi futbolla sahadan galip ayrılmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ay-yıldızlıların antrenmanını Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da takip etti.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında eski valiye gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

