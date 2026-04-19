Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre ile 1-1 Berabere Kaldı... Teknik Direktör Kıragası: "A Ligi Takımı İsviçre'den İlk Defa Puan Aldık"

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştığı İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Karşımızdaki rakip dünya kupasına katılmış, Avrupa Kupası'na katılmış, FIFA sıralamasında 23'üncü sırada ve atletik performans anlamında da bizim çok üstümüzde bir takım. Kadın milli takımları olarak bu üst seviyede, A ligi takımı olarak nitelendirdiğimiz İsviçre'ye karşı ilk defa bir beraberlik, bir puan aldık" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre ile karşılaştı. Milliler, Sinop Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. İsviçre'nin golünü dakika 52. dakikada Ana-Maria Crnogorcevic atarken, Türkiye'nin golü 79. dakikada Selen Altunkulak'tan geldi.

"Gelişmekte olan bir takımız"

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, şunları söyledi:

"İlk maça baktığımız zaman istatistik anlamında orada çok daha iyi verilere sahibiz ama maçı analiz ettiğimizde gördük ki oyuncularımızı daha ekonomik kullanmak zorundayız. Ekonomiden kastımız ne? Karşımızdaki rakip dünya kupasına katılmış, Avrupa Kupası'na katılmış, FIFA sıralamasında 23'üncü sırada ve atletik performans anlamında da bizim çok üstümüzde bir takım. O zaman iki devreyi farklı oynamamız gerektiğini fark ettik ve ilk devre oyunu tutan oyuncularla, daha sağlam bir savunma yapısıyla sahaya çıkıp, ikinci yarıda hücum özelliklerini daha baskın kullanabileceğimiz oyuncuları yine daha ekonomik kullanacağımız şekilde sahaya sürdük. Son bölümde de zaten oyunda arkayı beşleyip en azından skoru korumak istedik. Çünkü çok fazla üstümüze gelmeye başlamışlardı. Böylelikle tarihte kadın milli takımları olarak bu üst seviyede, A ligi takımı olarak nitelendirdiğimiz İsviçre'ye karşı da ilk defa bir beraberlik, bir puan aldık."

Sinop halkına gelecek olursak da mahcup olmadığımız için çok mutluyum, çok gururluyum. En azından bir puan aldık. Çünkü bu seyircinin karşısında yenilseydik, gerçekten çok üzülecektik. Bütün oyuncularım da zaten bu hissiyatla çıktılar. Bugün çok kıymetlidir."

Anadolu'da maça çıkmayı çok sevdiklerini belirten Kıragası, "Kadın milli takım olarak Anadolu'da hangi şehrimize gidersek halkın, yerel yönetimin o ilgisini görmek bizim için inanılmaz önemli bir şey. Çünkü biz çok gelişmekte olan bir takımız ve bizim desteğe çok ciddi anlamda ihtiyacımız var. Anadolu'da gidip oradaki insanlara kadın futbolunun farkındalığını göstermek emin olun Sinop şehrinde bundan sonra bir tane daha takım açılacak. Onlarca kız çocuğu da futbola başlayacak. Bizim en önemli özelliklerimizden ve en büyük isteklerimizden bir tanesi de zaten bu; kız çocuklarını futbola yakınlaştırmak, kız çocuklarının futbola başlamasını sağlamak" diye konuştu.

