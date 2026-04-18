Haberler

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye 1 İsviçre 1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup 4. hafta maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Millilerin golü 79. dakikada Selen Altunkulak'tan geldi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre ile karşılaştı. Milliler, Sinop Şehir Stadyumunda oynanan mücadelede rakibi İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. İsviçre'nin golünü dakika 52. dakikada Ana-Maria Crnogorcevic atarken, Türkiye'nin golü 79. dakikada Selen Altunkulak'tan geldi. Ay-Yıldızlılar, gruptaki beşinci maçında 5 Haziran Cuma Kuzey İrlanda'yı konuk edecek.

Stat: Sinop Şehir

Hakemler: Katalin Kulcsar, Anita Vad, Nikolett Bizderi, Eszter Urban

Türkiye: Selda Akgöz, Meryem Küçükbirinci, Fatma Şakar (Vildan Kardeşler dk. 78), Eda Karataş, Selen Altunkulak, Kader Hançar (Melike Öztürk dk. 75), Ebru Topçu (Gülbin Hız dk. 87), Cansu Kaya, Başak Içinözbebek, (İlayda Civelek dk. 46), Busem Şeker, Elif Kesin (Miray Cin dk. 46)

İsviçre: Livia Peng, Noelle Maritz, Noelle Maritz, Riola Xhemaili, Nadine Riesen, Ana-Maria Crnogorcevic, Sydney Joy Schertenleib, Lia Wlti, Aurélie Csillag (Svenja Fölmli dk. 75), Viola Calligaris, Iman Beney (Leila Wandeler dk. 81)

Goller: Selen Altunkulak (dk. 79) (Türkiye), Ana-Maria Crnogorcevic (dk. 52) (İsviçre)

Sarı kartlar: Busem Şeker (Türkiye) - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

