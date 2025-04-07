A Milli Kadın Futbol Takımı için BG Grup 4 Eylül Stadı Işıklandırıldı
A Milli Kadın Futbol Takımı, 8 Nisan Salı günü Slovenya'yı konuk edeceği maç öncesi BG Grup 4 Eylül Stadı özel ışıklandırma ile hazırlandı. Statta 'Hoş geldiniz bizim çocuklar' yazısı yer aldı.
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 8 Nisan Salı günü Slovenya'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı için BG Grup 4 Eylül Stadı ışıklandırıldı.
Özel ışıklandırmanın yapıldığı statta "Hoş geldiniz bizim çocuklar" yazısı da yazıldı.
Sivasspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından da paylaşılan ışıklandırma videosu kısa sürede büyük beğeni topladı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor