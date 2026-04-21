A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 7 basamak yükseldi
A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 7 basamak yukarı çıkarak 51. sıraya yerleşti. Yeni sıralamada İspanya birinci, ABD ikinci ve İngiltere üçüncü sırada.
FIFA, internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralamasını yayımladı.
İspanya'nın ilk sırada, ABD'nin ikinci basamaktaik yerini koruduğu listede i İngiltere, Almanya'nın yerine üçüncü sıraya yerleşti.
2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında geçen cumartesi günü sahasında İsviçre ile 1-1 berabere kalan A Milli Kadın Futbol Takımı, listede 7 basamak yükselerek 1475 puanla 51. sırada yer aldı.
Kaynak: AA / Fatih Erel