A Milli Kadın Futbol Takımı Arnavutluk'u 2-0 Yendi

STAT: Türk Hava Yolları Sahası

HAKEMLER: Lutfaliyeva Farida, Nuriyeva Sevda, Akbarzada Gulnura, Ali Aliyev (Azerbaycan)

TÜRKİYE: Gamze Nur Yaman, Elif Keskin, Gülbin Hız (Dk. 76 Meryem Küçükbirinci), Eda Karataş, İlayda Civelek (Dk. 82 İlayda Cansu Kara), Busem Şeker (Dk. 65 Miray Cin), Ebru Topçu, Ece Türkoğlu (Dk. 65 Melike Pekel), Halle Rose, Selen Altunkulak (Dk. 82 Derya Arhan), Kader Hançar (Dk. 76 Melike Öztürk)

ARNAVUTLUK: Antigoni Hyska (Dk. 90 Rajmonda Spahiu), Armera Tukaj, Suzane Vuksani (Dk. 46 Klea Hamonikaj), Arbiona Bajraktari, Melisa Tom, Teresa Deda, Dafina Redzepi (Dk. 59 Fortesa Berisha), Ezmiralda Franja © (Dk. 69 Alma Hilaj), Ilarja Zarka (Dk. 46 Megi Doci), Meusare Begallo (Dk. 75 Arvina Nadlar İslam), Nadia Tahirukaj (Dk. 59 Qendresa Krasniqi)

GOLLER: Busem Şeker (Dk. 14), Selen Altunkulak (Dk. 81)

SARI KART: Melisa Tom

KIRMIZI KART: Armir Grimaj (Arnavutluk Teknik Direktörü)

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Takımı, turnuvanın hazırlıkları kapsamında bugün oynanan ikinci özel maçta Arnavutluk'u yendi.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşen Kadın A Milli Takımımız, turnuvanın hazırlıkları kapsamında bugün Arnavutluk ile ikinci kez özel maçta karşı karşıya geldi. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri içerisinde yer alan Türk Hava Yolları Sahası'nda yapılan karşılaşmayı Milliler 14'üncü dakikada Busem Şeker, 81'inci dakikada da Selen Gül Altunkulak'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Karşılaşmayı TFF Kadın Futbolu Direktörü Oray Baykal ve hazırlık kampı devam eden U23 Kadın Milli Takımımız da tribünden izledi.

Arnavutluk ile ilk maçını 28 Kasım Cuma günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayan Milliler, rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı

Türkiye, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 3 Mart 2026'da Malta'yı konuk edecek. Ay-Yıldızlılar, 7 Mart 2026'da Kuzey İrlanda'ya, 14 Nisan 2026'da ise İsviçre'ye konuk olacak.

18 Nisan 2026'da İsviçre'yi, 5 Haziran 2026'da Kuzey İrlanda'yı Türkiye'de ağırlayacak Kadın A Milli Takım, gruptaki son maçını 9 Haziran 2026 tarihinde Malta deplasmanında oynayacak.