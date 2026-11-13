A Milli Kadın Basketbol Takımı yarın İsrail karşısında 2'de 2 yapmayı hedefliyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı yarın İsrail karşısında 2'de 2 yapmayı hedefliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın İsrail ile Letonya'da karşılaşacak. Başkent Riga'da TSİ 20.40'ta başlayacak mücadelede, ilk maçta Karadağ'ı 79-62 yenen ay-yıldızlılar İsrail karşısında da 2'de 2 hedefliyor.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 2. maçında yarın İsrail ile Letonya'da karşı karşıya gelecek.
Başkent Riga'daki Rimi Olympic Centre'da oynanacak müsabaka TSİ 20.40'ta başlayacak.
Turun ilk karşılaşmasında sahasında Karadağ'ı 79-62 yenen ay-yıldızlılar, İsrail karşısında da galip gelerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Gruptaki diğer müsabakada ise Karadağ ile Polonya kozlarını paylaşacak.
Toplam 24 ekibin mücadele edeceği elemelerde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.