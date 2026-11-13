Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

A Milli Kadın Basketbol Takımı yarın İsrail karşısında 2'de 2 yapmayı hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın İsrail ile Letonya'da karşılaşacak. Başkent Riga'da TSİ 20.40'ta başlayacak mücadelede, ilk maçta Karadağ'ı 79-62 yenen ay-yıldızlılar İsrail karşısında da 2'de 2 hedefliyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 2. maçında yarın İsrail ile Letonya'da karşı karşıya gelecek.

Başkent Riga'daki Rimi Olympic Centre'da oynanacak müsabaka TSİ 20.40'ta başlayacak.

Turun ilk karşılaşmasında sahasında Karadağ'ı 79-62 yenen ay-yıldızlılar, İsrail karşısında da galip gelerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Gruptaki diğer müsabakada ise Karadağ ile Polonya kozlarını paylaşacak.

Toplam 24 ekibin mücadele edeceği elemelerde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

Kaynak: AA
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı

Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor11

Hayra alamet değil! Üst düzey isimler askeri üslere taşınmaya başladı
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler

Şehit pilotlarımızın son çabası! Kahramanlar büyük faciayı önlemiş
Köye indiler, çöp konteynerlerini devirdiler! Sürücüler tedirgin

Sürücülerin korkulu rüyası oldular! Nereden çıkacakları belli değil
Nazilli'de mantardan zehirlendiği öne sürülen iki çocuk annesi, karaciğer nakline rağmen kurtarılamadı

Mantar yedikten sonra hastanelik olmuştu! Nakil bile kurtaramadı
Bir neslin hafızasına kazınmıştı! MSN'nin efsane kızı yeniden konuşuluyor

Yıllarca herkes onu merak etti! MSN'nin gizemli kızı kim?
Selahattin Paşalı boşanma iddialarını yalanladı!

Dedikodulara son noktayı koydu! Selahattin Paşalı cephesinden açıklama
Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadına gömülebilecekler! İşte Camp Nou'ya defnedilmenin bedeli

Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadyumuna gömülebilecekler!