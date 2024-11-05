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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya Maçına Hazırlanıyor
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FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 7 Kasım'da Romanya'yı konuk edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı başantrenör Ekrem Memnun ve oyuncular taraftarlara destek çağrısında bulundu.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu üçüncü maçında 7 Kasım Perşembe günü Romanya'yı konuk edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun ve oyuncular, taraftara destek çağrısında bulundu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) milli takım antrenmanı öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Ekrem Memnun, "BGM gibi muhteşem bir tesiste ilk milli maçı oynamak bizim takıma nasip oldu. Bunun çok büyük heyecanını yaşıyoruz. 7 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Romanya ile 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinin çok önemli bir maçını oynayacağız. Aynı zamanda BGM'deki ilk milli maçımız. Biz çok heyecanlıyız, çok da önemli bir maç oynayacağız. Bütün basketbolseverleri, kadın basketbol milli takımımızı desteklemek üzere BGM'ye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolculardan Ayşe Cora, grupta ikide iki yaptıklarını hatırlatarak, "Geçen kış ikide iki yapmıştık ve önümüzdeki iki maçı da kazanarak şubat ayındaki araya çok büyük bir avantajla girmek istiyoruz. Yine ikide iki yaptığımız takdirde çok yüksek ihtimalle Avrupa Şampiyonası'na kalmayı garantilemiş olacağız. BGM'ye çok emek verildi. Buranın yapılması çok uzun zaman aldı ve şimdi burada ilk maçımıza çıkıyor olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Umuyorum ki taraftarımızla beraber galibiyetle güzel bir açılış yaparız. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Zaten buraya kulüplerimizden hazır geldik. Uzun yıllardır beraber oynayan, birbirini tanıyan bir ekibiz. İnanıyorum ki iyi bir basketbol oynayarak güzel bir galibiyet alacağız." şeklinde konuştu.

Gökşen Fitik ise "Basketbol Gelişim Merkezi'nde çıkacağımız ilk milli maçımız için çok heyecanlı ve mutluyuz. Aynı ruhla ikide iki yapmak için hep beraberiz." yorumunu yaptı.

Meltem Yıldızhan da "Milli takımların yeni evi Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk maçımıza çıkıyoruz. Hepinizi maça davet ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz." diye konuştu.

Milli takım hazırlıklarını sürdürdü

Ay-yıldızlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaptığı antrenmanla Romanya maçının hazırlıklarına devam etti.

Milliler, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Romanya'yı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek Türkiye, 10 Kasım Pazar günü ise Slovakya ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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