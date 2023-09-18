A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kurası Yarın Çekilecek

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın mücadele edeceği FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kurası, yarın İsviçre'de çekilecek. Kura çekimi Cenevre kentindeki Basketbol Evi'nde TSİ 15.00'te başlayacak. Türkiye, ikinci torbada yer alacak ve grupta üç, altı ve yedinci torbadan gelen rakiplerle eşleşecek. Elemelerde Avrupa kıtasından 36 ülke mücadele edecek ve ilk karşılaşmalar, 2023'ün kasım ayında oynanacak. Elemeler, gelecek yılın şubat ve kasım aylarındaki etaplarla devam edecek.