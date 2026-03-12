Haberler

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri: Kanada: 69 Türkiye: 71

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında Kanada'yı 71-69 yenerek galibiyetle başladı. Takım, yarın Arjantin ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında sahasında Kanada'yı 71-69 mağlup etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nun ikinci maçında yarın Arjantin ile karşılaşacak.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Julio Anaya, Wissam Zein, Nicolas Zivieri

Kanada: Pellington 5, Colley 3, Hill, Nurse 12, Carleton 24, Wallack 2, Ejim 13, Edwards 10, Alexander, Russell

Başantrenör: Lisa Thomaidis

Türkiye : Sevgi Uzun 12, Olcay Çakır 12, Gökşen Fıtık 5, Alperi Onar 9, Elif Bayram 6, Zeynep Gül, Derin Erdoğan 5, Sinem Ataş, Kennedy Burke 16, Melek Uzunoğlu, Esra Ural Topuz 6

Başantrenör: Ekrem Memnun

1. Periyot: 8-21

Devre: 24-39

3. Periyot: 47-53 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Graham'dan İspanya'nın 'İsrail' kararına sert tepki

İspanya'nın kararı, Trump'ın sağ kolunu çıldırttı: Kabullenemiyorum
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

İran'ın hiç bilinmeyen füzesi ilk kez açıklandı: Dikkatli olun
Saldırı sonrası Umman'daki kritik limanda dev yangın

Saldırı sonrası kritik limanda dev yangın
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu
Graham'dan İspanya'nın 'İsrail' kararına sert tepki

İspanya'nın kararı, Trump'ın sağ kolunu çıldırttı: Kabullenemiyorum
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı
Malatya'ya konuşlandırılacak patriot için sevkiyatlar sürüyor

Almanya'dan yola çıktı, o şehrimize konuşlandırılıyorlar