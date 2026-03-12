FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri: Kanada: 69 Türkiye: 71
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında Kanada'yı 71-69 yenerek galibiyetle başladı. Takım, yarın Arjantin ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında sahasında Kanada'yı 71-69 mağlup etti.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nun ikinci maçında yarın Arjantin ile karşılaşacak.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Julio Anaya, Wissam Zein, Nicolas Zivieri
Kanada: Pellington 5, Colley 3, Hill, Nurse 12, Carleton 24, Wallack 2, Ejim 13, Edwards 10, Alexander, Russell
Başantrenör: Lisa Thomaidis
Türkiye : Sevgi Uzun 12, Olcay Çakır 12, Gökşen Fıtık 5, Alperi Onar 9, Elif Bayram 6, Zeynep Gül, Derin Erdoğan 5, Sinem Ataş, Kennedy Burke 16, Melek Uzunoğlu, Esra Ural Topuz 6
Başantrenör: Ekrem Memnun
1. Periyot: 8-21
Devre: 24-39
3. Periyot: 47-53 - İSTANBUL