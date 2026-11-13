A Milli Kadın Basketbol Takımı, İsrail maçı öncesi Riga'da savunmaya odaklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur Elemeleri I Grubu'ndaki 2. maçında yarın Letonya'nın başkenti Riga'da İsrail ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Rimi Olympic Centre'da başantrenör Frederic Dusart yönetimindeki idmanın son 10 dakikası basına açık gerçekleştirilirken bu bölümde milliler şut antrenmanı yaptı.

İdmanın ardından açıklamalarda bulunan Dusart, İsrail maçının Karadağ mücadelesinden farklı olacağını belirterek, "İsrail, Karadağ'dan farklı bir takım. Çok agresif ve koşan bir takım. Bu yüzden farklı bir stil bekliyoruz. Agresif oynamalı ve savunma yapmaya hazır olmalıyız. Fiziksel olarak zor bir mücadele olacak. Onları yavaşlatmalı ve bire birde planlarımızı iyi uygulamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Sevgi Uzun: "Mücadele etmeyi istemek çok önemli"

Oyunculardan Sevgi Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada takımda sistemin yavaş yavaş oturduğunu anlattı.

Karadağ maçında aldıkları galibiyetin ardından daha yüksek bir enerjilerinin olduğunu kaydeden Sevgi, "Evde elemelerin ilk maçında güzel bir galibiyet aldık. Enerjimiz pozitifleşti, sistemimiz oturmaya başladı ve birbirimize biraz daha alışmaya başladık. Sabah buraya geldik, öğlen dinlenme zamanımız oldu ama idmanda enerjimiz gayet yerindeydi. Çok güzel bir ortam vardı. Yarın da inşallah güzel başlayıp maçı baştan sona domine etmek ve kazanmak istiyoruz. Ardından Gorzow'da Polonya ile bir maçımız olacak. Bu pencereyi 3'te 3 ile bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sevgi, mücadelelerde güzel reaksiyon verdiklerini dile getirerek, "Mücadele etmeyi istemek çok önemli. İsrail fiziksel olarak agresif bir takım. Sizi oyun düzeninden çıkaran bir takım ama ne beklediğimizi biliyoruz. Buna güzel hazırlandık. Yarın da sabah idmanıyla son hazırlıklarımızı yapacağız. En azından nasıl bir basketbolla karşılaşacağımızın farkındayız. Güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. Başından sonuna kadar da domine edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Milli basketbolcu Meltem Yıldızhan ise İsrail mücadelesini kazanarak adım adım ilerlemek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Enerjimiz yüksek. Yeni başantrenörümüzle kısa bir zamanımız oldu ama iyi alıştığımızı ve kısa sürede iyi çalıştığımızı düşünüyorum. İlk maçı kazandığımız için mutluyuz ama önümüzde iki maç daha var. İsrail maçını kazanmak istiyoruz. Sabah da bir antrenmanımız olacak. Hocamız yeni olmasına rağmen özellikle savunma anlamında ne istediğini bize çok iyi anlatıyor. Oyuncu tarafı da bu yüzden çok daha rahat oluyor. Hoca yarın için bizden ne istediğini çok iyi aktardı. Savunmamızı üst seviyede tutmak istiyoruz. Hücumda da çok baskılı bir takım oldukları için en kolay şekilde atlatıp kolay sayılar bulmak istiyoruz. Umarım galibiyetle ayrılırız."

Rimi Olympic Centre'da oynanacak İsrail-Türkiye mücadelesi, TSİ 20.40'ta başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Kaynak: AA