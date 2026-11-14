A Milli Kadın Basketbol Takımı, İsrail'i 76-67 yenip elemelerde ikinci maçını kazandı

2027 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail'i 76-67 yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Frederic Dusart, ikinci yarıda oyundan düştüklerini ancak kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

Dusart ile milli basketbolcu Alperi Onar, Rimi Olympic Centre'da oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda iyi bir oyun sergilediklerini kaydeden Fransız başantrenör, "İsrail'in vazgeçmeyen bir takım olduğunu ve savunmalarının bir problem olacağını biliyorduk. İlk yarı iyi iş çıkardık. İkinci yarıda ne oldu bilmiyorum. Sanırım biraz rahatladık ve geriye çekildik. Mental olarak oyunun dışına çıkmaya başladık. Kazanmak güzel ama özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzla kazanmak benim için iyi bir şey değil. Polonya karşısında ikinci yarıdaki oyunumuz gibi oynamak yeterli olmayacaktır." diye konuştu.

Dusart, 17 Kasım Salı günü oynayacakları Polonya maçının zor olacağını belirterek, "Takımda Avrupa Ligi tecrübesi olan kaliteli oyuncular var. Polonya maçına odaklanmadan önce nasıl en iyi şekilde oynayabileceğimizin üzerine çalışmalıyız. Bugün 35 dakika boyunca iyi oynadık ancak bu Polonya karşısında yeterli olmayacaktır. Öncelikle hatalarımızı düzeltmeliyiz. Sonrasında Polonya maçı hakkında konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Alperi Onar: "Pencere maçlarında en önemli şey kazanmak"

Milli oyuncu Alperi Onar, eleme maçlarında her mücadeleyi kazanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Frederic Dusart'ın yeni sistemine alışma aşamasında olduklarını anlatan Alperi, şunları söyledi:

"Kazanmak önemliydi. Yeni hocamızın yeni sistemine alışıyoruz ve ilk kamptan arka arkaya maçlar oynuyoruz. Fazla antrenman yapma fırsatımız olmuyor. Enerjimizle ilk yarıda orayı dengeledik ancak ikinci yarıda iniş ve çıkışlarımız oldu. Pencere maçlarında en önemli şey kazanmak. Eminim ki gelişerek ve büyüyerek devam edeceğiz."

Alperi, Polonya karşılaşmasında daha sert savunma yapmaları gerektiğini dile getirerek, "Hücumsal olarak yeni hocamıza alışmaya çalışıyoruz. Ama savunmada enerjimizi vermeliyiz ve daha istekli olmalıyız. Polonya iyi bir takım. Bu iki maçı ders olarak alacağız, bu maçları kazanmak önemliydi. Hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız. Yarın Polonya'ya gideceğiz. Hazırlanmak için bir günümüz var. O yüzden olabildiğince hazır olup kazanmak için mücadelemizi vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA