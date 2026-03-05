A Milli Takım'ın, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri kadrosu açıklandı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 6 Mart'ta İstanbul'da toplanarak hazırlıklarına başlayacak. Milliler, C Grubu'nda Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya ile mücadele edecek.
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takım, 6 Mart Cuma günü İstanbul'da toplanarak hazırlıklarına başlayacak.
Milliler, 11-17 Mart tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya ile C Grubu'nda yer alıyor.
A Milli Kadın Takımın sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Pelin Derya Bilgiç Beşiktaş BOA
Meltem Yıldızhan Beşiktaş BOA
İlayda Güner Beşiktaş BOA
Esra Ural Topuz Çimsa ÇBK Mersin
Manolya Kurtulmuş Çimsa ÇBK Mersin
Sinem Ataş Çimsa ÇBK Mersin
Beren Burke Çimsa ÇBK Mersin
Melek Uzunoğlu Emlak Konut
Berfin Sertoğlu Emlak Konut
Olcay Çakır Turgut Fenerbahçe Opet
Sevgi Uzun Fenerbahçe Opet
Şerife Alperi Onar Fenerbahçe Opet
Meltem Avcı Yılmaz Fenerbahçe Opet
Ayşe Cora Yamaner Galatasaray Çağdaş Faktoring
Derin Erdoğan Galatasaray Çağdaş Faktoring
Elif Bayram Galatasaray Çağdaş Faktoring
Gökşen Fitik Galatasaray Çağdaş Faktoring
Zeynep Şevval Gül Galatasaray Çağdaş Faktoring
Sehernaz Çidal Galatasaray Çağdaş Faktoring
Ay-yıldızlıların FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası maç programı şu şekilde:
11 Mart Çarşamba
20.30 Kanada - Türkiye
12 Mart Perşembe
20.30 Türkiye - Arjantin
14 Mart Cumartesi
20.30 Japonya - Türkiye
15 Mart Pazar
20.30 Türkiye - Avustralya
17 Mart Salı
20.30 Türkiye - Macaristan