A Milli Takım'ın, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri kadrosu açıklandı

Güncelleme:
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 6 Mart'ta İstanbul'da toplanarak hazırlıklarına başlayacak. Milliler, C Grubu'nda Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya ile mücadele edecek.

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takım, 6 Mart Cuma günü İstanbul'da toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

Milliler, 11-17 Mart tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya ile C Grubu'nda yer alıyor.

A Milli Kadın Takımın sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Pelin Derya Bilgiç Beşiktaş BOA

Meltem Yıldızhan Beşiktaş BOA

İlayda Güner Beşiktaş BOA

Esra Ural Topuz Çimsa ÇBK Mersin

Manolya Kurtulmuş Çimsa ÇBK Mersin

Sinem Ataş Çimsa ÇBK Mersin

Beren Burke Çimsa ÇBK Mersin

Melek Uzunoğlu Emlak Konut

Berfin Sertoğlu Emlak Konut

Olcay Çakır Turgut Fenerbahçe Opet

Sevgi Uzun Fenerbahçe Opet

Şerife Alperi Onar Fenerbahçe Opet

Meltem Avcı Yılmaz Fenerbahçe Opet

Ayşe Cora Yamaner Galatasaray Çağdaş Faktoring

Derin Erdoğan Galatasaray Çağdaş Faktoring

Elif Bayram Galatasaray Çağdaş Faktoring

Gökşen Fitik Galatasaray Çağdaş Faktoring

Zeynep Şevval Gül Galatasaray Çağdaş Faktoring

Sehernaz Çidal Galatasaray Çağdaş Faktoring

Ay-yıldızlıların FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası maç programı şu şekilde:

11 Mart Çarşamba

20.30 Kanada - Türkiye

12 Mart Perşembe

20.30 Türkiye - Arjantin

14 Mart Cumartesi

20.30 Japonya - Türkiye

15 Mart Pazar

20.30 Türkiye - Avustralya

17 Mart Salı

20.30 Türkiye - Macaristan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
