A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası İçin Uğurlandı

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FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı için Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından uğurlama yemeği düzenlendi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyona öncesinde millilere başarılar diledi.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı için uğurlama yemeği düzenlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, teknik ekip ve sporcular yemekte, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Türkoğlu, Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek şampiyona öncesinde millilere başarılar diledi.

Hazırlıklarına Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam eden ay-yıldızlılar, yarın son antrenmanını yapıp 16 Haziran Pazartesi günü Yunanistan'a hareket edecek.

Millilerin A Grubu'ndaki maç programı şöyle:

18 Haziran Çarşamba:

17.30 Türkiye-Fransa

19 Haziran Perşembe:

17.30 İsviçre-Türkiye

21 Haziran Cumartesi:

20.30 Yunanistan-Türkiye

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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