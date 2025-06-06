A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'ya 81-65 Mağlup Oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'ya 81-65 Mağlup Oldu
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Almanya ile oynadığı özel maçta 81-65'lik skorla mağlup oldu. Maçta Elif Bayram 16 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Almanya ile yaptığı özel maçtan 81-65 mağlup ayrıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, SNP Dome Heidelberg'te oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar, Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar, Elif Bayram, Meltem Yıldızhan ve Tilbe Şenyürek beşiyle başladı.

İlk yarıyı 40-39 geride tamamlayan milliler, parkeden 81-65 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılarda Elif Bayram 16 sayıyla en skorer isim oldu.

Milliler, yarın İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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