A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'ya 81-65 Mağlup Oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Almanya ile yaptığı özel maçtan 81-65 mağlup ayrıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, SNP Dome Heidelberg'te oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar, Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar, Elif Bayram, Meltem Yıldızhan ve Tilbe Şenyürek beşiyle başladı.

İlk yarıyı 40-39 geride tamamlayan milliler, parkeden 81-65 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılarda Elif Bayram 16 sayıyla en skorer isim oldu.

Milliler, yarın İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam edecek.