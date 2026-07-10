Hokeyde kadın ve erkek A milli takımları, Avrupa'da klasman maçlarına kaldı

Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçlarını kaybeden A milli kadın ve erkek hokey takımlarının 5-8'incilik klasman etabındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen erkekler organizasyonunda ilk maçında İskoçya'ya 6-1 yenilen A Milli Erkek Hokey Takımı, klasman mücadelesinde İsviçre ile eşleşti.

Ay-yıldızlı ekip, İsviçre ile yarın karşı karşıya gelecek. Milli takım, İsviçre karşısında alacağı sonuca göre 12 Temmuz Pazar günü 5-6'ncılık veya 7-8'incilik maçına çıkacak.

A Milli Kadın Hokey Takımı, klasman etabında Litvanya ile karşılaşacak

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen kadınlar organizasyonunda ise ilk maçında Avusturya'ya 5-1 mağlup olan A Milli Kadın Hokey Takımı, klasman etabında Litvanya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Hokey Takımı, Litvanya karşılaşmasını yarın oynayacak. Milliler, rakibini mağlup etmesi halinde 5-6'ncılık, yenilmesi durumunda ise 7-8'incilik mücadelesine çıkacak.

İlk maçlarda A Milli Erkek Hokey Takımı İskoçya'ya 6-1, A Milli Kadın Hokey Takımı ise Avusturya'ya 5-1 mağlup olarak elemelerde yarı finale çıkamadı.