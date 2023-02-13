A Milli Hentbol Takımımız'ın kaptanı Cemal Kütahya ve minik oğlu enkaz altında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın enkazında kalan A Milli Hentbol Takımız'ın kaptanı Cemal Kütahya ve minik oğlu Çınar, hayatını kaybetti.

A Milli Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar, deprem felaketinde hayatını kaybetti. Acı haberi Türkiye Hentbol Federasyonu duyurdu. Federasyon'dan yapılan açıklamada Cemal Kütahya'nın enkaz altında kalan eşi Pınar Kütahya'nın durumuyla ilgili bir bilgi görülmedi.

"KAPTANIMIZI KAYBETTİK"

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye'yi derin üzüntüye boğan Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde Hatay Antakya'da yaşadığı evde enkaz altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya'nın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. ürkiye Hentbol Federasyonu olarak ansını her zaman yaşatacağımız, A Milli Hentbol Takımı kaptanımız olarak ülkemizi en üst seviyede temsil eden ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen merhum Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'ya Allah'tan rahmet kederli yakınları ve hentbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.