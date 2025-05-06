A Milli Hentbol Takımı, Zor Grupta Mücadele Ediyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde çok zor bir grupta olmalarına rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Sivas'ta Avusturya ile yapacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Camino, Avrupa'da oynamaktan mutluluk duyduklarını ve her geçen zaman daha iyi bir duruma geleceklerini ifade etti.

Finallere kalabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Camino, "Ancak çok güçlü takımlarla oynadık. Onlarla sürekli oynayarak ve mücadele ederek daha iyi seviyelere geleceğiz." dedi.

Avusturya maçı hakkında da değerlendirmede bulunan Camino, "Çok zor bir grupta, çok iyi bir seviyede mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Henüz puan alamadık ancak elimizden gelenin en iyisini yapıp çok iyi oynadık." diye konuştu.

Göreve gelmesinden sonra oyuncularla 6 antrenman yapabildiğini ifade eden Camino, şunları kaydetti:

"Sadece 2 milli maçta bu çocuklarla beraber olabildim, 6 antrenman yaparak hazırlanabildik. Dolayısıyla onları tanımak ve performanslarını değerlendirebilmek için gerekli zamanı bulamadık. Onlarla geçirdiğim süre içerisinde performanslarından çok memnun kaldım. Aynı zamanda kadromuzda genç sporcuları da deniyoruz. Genç sporcular müsabakalarda zaman alamıyorlardı. Önümüzdeki zamanda kadromuzda yer alacaklar ve başarıları hep birlikte yakalayacağız."

Milli kaleci Yunus Özmusul : "Gruptan çıkma şansımızı kaybettik"

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kalecisi Yunus Özmusul ise gruptaki 5. maçlarını Sivas'ta oynamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Zor bir maça çıkacaklarını belirten Özmusul, "Gruptan çıkma şansımızı kaybettik fakat bizim için oynanacak 120 dakika daha var. Avusturya ve Almanya'ya karşı 2 önemli maç. Zor bir gruptayız ve bunu kabul etmemiz gerekiyor. Rakiplerimiz önemli takımlardı." ifadelerini kullandı.

Takım olarak iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Özmusul, şöyle devam etti:

"Bunu henüz puana dökemedik ve puan alamadık. Puanları hak ettiğimizi düşünüyorum. Son 120 dakikada da bu doğrultuda mücadele edeceğiz. Bu maçlar bizi geliştirecek maçlar. Avrupa ile olan makası zaten kapatıyoruz, güzel hentbol oynuyoruz. Artık daha fazla saygı duyuluyoruz. İnsanları da açıkçası beklentiye soktuk. Önemli rakiplere karşı oynadığımızda hentbol camiası ve ülkemiz bizlerden puan bekliyor. Çünkü bunu oynadığımız hentbolla gösterdik. Umarım artık puanlarla bunu süsleyeceğiz. Son 120 dakika için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evimizde oynayacağımız Avusturya maçında tüm Sivas halkının desteğini bekliyoruz. Güzel bir atmosfer olur ve 2 puanı hediye ederiz."

Oyun kurucu Doruk Pehlivan da çok iyi bir kadroya sahip olduklarını dile getirdi.

Adım adım hedeflere ilerlediklerini kaydeden Pehlivan, "Geçtiğimiz maçlarda çok iyi oynadık, takımımızla gurur duyuyorum. Bir sonraki dünya ve Avrupa elemelerinde kalitemizi kanıtlayıp Avrupa ve dünya şampiyonası yaşamak istiyoruz." diye konuştu.