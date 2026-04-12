Futsal: 2028 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
A Milli Futsal Takımı, Litvanya'da 2028 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu son maçında Bulgaristan'ı 7-3 mağlup etti. Umur Ağır ve Gök Deniz Kahveci'nin hat-trick yaptığı maç sonrası Türkiye, averajla üçüncü sırada kaldı.
Druskininkai kentiyle aynı adı taşıyan salondaki mücadelede millilerin gollerini Umur Ağır (3), Gök Deniz Kahveci (3) ve Hasan Hakan Bülbül kaydetti.
Grubun diğer maçında Kuzey Makedonya, Litvanya'yı 1-0 mağlup etti.
Sonuçların ardından Kuzey Makedonya ve Litvanya, 2028 Futsal Dünya Kupası Ana Tur Elemeleri'ne katılmaya hak kazanırken Türkiye, averajla grubunda üçüncü sırada organizasyonu tamamladı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul