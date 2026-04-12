Futsal: 2028 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

A Milli Futsal Takımı, Litvanya'da 2028 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu son maçında Bulgaristan'ı 7-3 mağlup etti. Umur Ağır ve Gök Deniz Kahveci'nin hat-trick yaptığı maç sonrası Türkiye, averajla üçüncü sırada kaldı.

A Milli Futsal Takımı, Litvanya'da düzenlenen 2028 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu son maçında Bulgaristan'ı 7-3 yendi.

Druskininkai kentiyle aynı adı taşıyan salondaki mücadelede millilerin gollerini Umur Ağır (3), Gök Deniz Kahveci (3) ve Hasan Hakan Bülbül kaydetti.

Grubun diğer maçında Kuzey Makedonya, Litvanya'yı 1-0 mağlup etti.

Sonuçların ardından Kuzey Makedonya ve Litvanya, 2028 Futsal Dünya Kupası Ana Tur Elemeleri'ne katılmaya hak kazanırken Türkiye, averajla grubunda üçüncü sırada organizasyonu tamamladı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

Zor denklemde yeni aktör! Putin resmen devreye girdi
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder

Böyle öğretmen olmaz olsun! Kızı için tüm sınıfı geride bıraktı
Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı

Sen bu hallere düşecek takım mıydın? Resmen küme düşüyorlar
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

Zor denklemde yeni aktör! Putin resmen devreye girdi
Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı

Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya yeni talimat