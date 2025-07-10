A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
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A Milli Futbol Takımımızın, FIFA Dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
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FIFA tarafından yayınlanan son dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımımız, 27. sıradaki yerini korudu. Bu sonuçla milli takımımız, uluslararası arenada istikrarını sürdürmeyi başardı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 27. sıradaki yerini korudu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1553 puanla 27. sırada yer aldı. Milli takımımız, uluslararası arenada istikrarını sürdürmeye devam etti.

Arjantin'in zirvede bulunmaya devam ettiği sıralamanın ilk 5 basamağında bir değişiklik olmazken, ilk 10'da ise Portekiz bir basamak yükselerek 6. sıraya çıktı, Hollanda ise bir basamak düşerek 7. sıraya geriledi. Almanya 10. sıradan 9. sıraya yükselirken, Hırvatistan da bir basamak yükselerek 10. sırada yer aldı. Daha önce ilk 10'da bulunan İtalya ise 12. sıraya geriledi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Eylül 2025'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

    1 Arjantin 1885 -

    2 İspanya 1867 -

    3 Fransa 1862 -

    4 İngiltere 1813 -

    5 Brezilya 1777 -

    6 Portekiz 1770 +1

    7 Hollanda 1758 -1

    8 Belçika 1736 -

    9 Almanya 1716 +1

    10 Hırvatistan 1707 +1

    Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
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