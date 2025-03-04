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A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek

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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına ABD'de başlayacağını duyurdu. Ay-yıldızlılar, buradaki kampta Meksika ile hazırlık maçı oynanacak. İki ülke, bu düzeyde tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

TFF, A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını ABD'de başlatacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre milliler, hazırlık süreci kapsamında Meksika ile özel bir maç oynayacak.

MEKSİKA İLE İLK KEZ

Bununla birlikte, A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşılaşacak. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, iki ülke arasında A Milli düzeydeki ilk maç olacak.

TFF DUYURDU

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya şu şekilde;

"A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına turnuvanın düzenleneceği Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacağı iki özel maçla başlayacak. Ay-Yıldızlılar, bu müsabakaların ikincisinde 10 Haziran Salı günü yerel saatle 20.30'da (TSİ 03.30) 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika ile karşılaşacak.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, iki ülke arasında A Millî düzeydeki ilk maç olacak. Kuzey Carolina Üniversitesi'nin Amerikan futbolu takımının maçlarını oynadığı 50.500 koltuk kapasiteli Kenan Stadyumu da bu müsabaka ile ilk kez bir millî maçta futbolseverleri ağırlayacak.

FIFA sıralamasında 19. sırada yer alan Meksika, 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da son şampiyon unvanıyla mücadele edecek. 1994 yılından günümüze kadar düzenlenen tüm Dünya Kupası finallerinde yer alan Orta Amerika ekibi, A Millî Takımımız ile oynayacağı mücadele öncesinde, 7 Haziran'da İsviçre ile özel maçta karşı karşıya gelecek. ABD'nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentindeki Rice-Eccles Stadyumu'nda yapılacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

A Millî Takımımızın ABD'de oynayacağı ilk karşılaşmaya ilişkin bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacak.

A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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