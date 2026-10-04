A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, İtalya maçında iyi sonuç bekliyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarın İtalya karşısında iyi bir sonuç alacaklarına inandıklarını söyledi.

Montella, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile karşılaşacakları Renato Dall'Ara Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Ozan Kabak ile soruları yanıtladı.

İtalya maçını kazanmak istediklerini belirten Montella, "Kesin olarak istediğimiz bir tablo değil, kazanmak istiyoruz. Bu seviyede ilk defa mücadele versek de kazanmak istiyoruz. Bu seviyede ülke olarak alışkanlığımız yok, deneyim kazanarak devam ediyoruz, bu seviyede istediğimiz sonucu almak için her seferinde daha çok çalışmaya gayret ediyoruz, yarın itibarıyla bunu da başarmayı çok istiyoruz. Umarım istediğimizi alabiliriz." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, Arda Güler'in yokluğunda kadroda önemli değişiklikler olup olmayacağı yönündeki soruyu, "Maalesef Arda yok, ilk üç maçı çok iyi oynadı. Aynı zamanda Kenan, Hakan da yok. Hakan bizim için çok önemli bir isim, her şeyi bizler için göğüslüyen biri. Barış, Orkun ve Mert de yok. Hepsi bizim için çok önemli futbolcular. Bunu yeni yüzleri görme fırsatı olarak kullanabiliriz. Onların deneyim kazanmasını sağlayabiliriz. Bu deneyimi kazanırken de öz güvenimizle sahada olacağız, yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair ümitliyim." şeklinde yanıtladı.

Vincenzo Montella, eleştirilere açık bir kişi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Futbolun dinamiklerini tamamen bilirim, eleştirilere her zaman varım. Sadece mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. Yapıcı olduğunda dinlemeyi seven bir insanım. A Ligi'nde tarihimizde ilk defa mücadele veriyoruz. Bunu birlikte başardık. Çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Fransa'ya karşı verdiğimiz mücadele çok önemliydi, İtalya maçında ikinci yarıda verdiğimiz mücadele önemliydi ve Belçika'daki maçta da mücadele vardı ama sonuç olarak kaybetmek istemiyoruz, kimsenin şüphesi olmasın. Futbolun ana maddesi gol atabilmek, bu maçlarda bunu başaramadık. Bazı futbolcularımız pozisyon dışında oynuyorlar, Belçika maçında 42 kere ceza sahasına girmemize rağmen gol atamadık. Bazen bu oluyor. Futbolcularımıza ağır, haksız eleştiriler olduğunda üzülüyorum, bundan etkilenebilirler. O kadar değişik bir noktadayız ki geçen basın toplantısında bana 3. Lig'de oynayan 31 yaşında bir forvetten bahsettiler, almamı istediler. Futbolcuların bizler gibi insan olduğunu unutmadan, dengeli eleştiriler yapmak gerekiyor."

Montella, bir İtalyan gazetecinin "Türk Milli Takımı, hala Dünya Kupası'nın şokunu mu yaşıyor?" sorusu üzerine, "Olabilir doğru bir soru, etrafımızdaki atmosferin hala üzüntülü olduğunu biliyorum. Biz de çok üzüldük. O dönemde üç önemli futbolcumuzun sakatlıktan döndüğü anda Dünya Kupası başlamıştı. Onlardan biri Arda'ydı, üçüncü maçta bacaklarının açıldığı bir maçtı ve istediğimiz sonucu aldık ama dünya kupası istediğimiz gibi geçmedi. Sonuna kadar denedik ama olmadı. Tabii ki hala etki altında olabiliriz ama futbolcularımla konuşurken deneyim olarak bizi ileriye götürmeli diye konuşuyoruz. Her seferinde daha iyisini yapabileceğimizi de biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan teknik adam, "İtalya maçı, Türk Milli Takımı'nın başındaki son maçın olsa neyi yapamadığın için üzülürsün?" sorusuna, "Açıkçası profesyonel bir insan olarak tamamıyla kazanma isteğim ve çalışma arzumu canlı tutan biriyim. Kalbimin temiz olduğunu söyleyebilirim, geleceğimle alakalı konuşmam, her zaman şimdiki zamana odaklanırım. Her seferinde daha iyisini nasıl yaparım diye tüm enerjimi takımıma harcarım. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Kafamda sadece milli takım var." yanıtını verdi.

Ozan Kabak: "Yarın iyi bir oyun ve skorla buradan ayrılmak istiyoruz"

Milli futbolcu Ozan Kabak, İtalya maçında iyi bir oyun ve skorla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.

Grupta ilk üç maçın istedikleri gibi geçmediğini belirten Ozan, "Bizden olan beklentinin farkındayız, büyük beklenti var ama gerçekçi olmak da gerekiyor. Üç zorlu rakibe karşı oynadık, hatalar yaptık ama önemli olan buradan ders çıkararak yolumuza devam etmek. Yarın da iyi mücadele vererek, iyi bir perormansla ülkemize dönmek istiyoruz. İyi oyuncularız gerçekten iyi de çalıştık. İtalya'ya karşı bir reaksiyon göstermek istiyoruz, onların gücünün de farkındayız. Onlara karşı ülkemizdeki maçta özellikle ilk yarı istediğimiz gibi geçmedi ama bu sefer daha farklı olacağına inanıyorum, yarın iyi bir oyun ve skorla buradan ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım içinde çok iyi bir birliktelik olduğunun altını çizen Ozan Kabak, "Bizim en büyük gücümüz arkadaşlığımız, birlikteliğimiz, aile ortamımız. İşler iyi gittiğinde de böyleydi işler kötü gidiyor ama biz yine birlik olmaya devam ediyoruz. Düştüğümüz yerden de birlik olarak çıkacağımıza eminim buna yürekten inanıyoruz hepimiz. Gol sorununa gelecek olursak, defans olarak fazla gol yiyoruz ama bunun üzerine gidiyoruz, antrenmanlarda taktiksel olarak da ona göre çalıştık. Kazanmanın bir yolu da gol yememek, az gol yemek, umarım biz de bu yolda daha iyi adımlar atarız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA