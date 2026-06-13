Milli Takım Maçları ve Spor Programları Bugün
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde Avustralya ile karşılaşacak. Maç saat 07.00'de oynanacak ve Türkiye'nin birçok yerinde dev ekranlarda izlenecek. Ayrıca basketbol, voleybol ve goalball müsabakaları da yer alıyor.
Fas
04.00 Haiti - İskoçya
- D Grubu:
07.00 Avustralya - Türkiye
- E Grubu:
20.00 Almanya - Curaçao
- F Grubu:
23.00 Hollanda - Japonya
A MİLLİ TAKIM FUTBOLSEVERLERİ SABAH EKRANA KİLİTLEYECEK
07.00 A Milli Futbol Takımı'nı izlemek üzere Türkiye'nin her yerinde platformlar, dev ekranlar kurulacak. Tarihi mekanlardan şehir meydanlarına kadar birçok yerde milli maç topluca izlenecek.
- Tarihi Yedikule Hisarı'nda futbolseverleri dev ekranda yayınlanacak mücadelede buluşturacak etkinlik İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirilecek.
BASKETBOL
- NBA Play-Off Final Serisi 5'inci maçı
03.30 San Antonio Spurs - New York Knicks
VOLEYBOL
- Voleybol Erkekler Milletler Ligi
02.30 Türkiye - İtalya
21.30 Kanada - Türkiye
GOALBALL DÜNYA ŞAMPİYONASI
- Goalball Dünya Şampiyonası Çin'de devam ediyor.
14.30 Kadın milli takımı yarı final maçında Çin ile karşılaşacak