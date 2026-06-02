Haberler

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası nihai kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 26 kişilik kadroda Altay Bayındır, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler gibi isimler yer alırken, bazı oyuncular aday kadrodan çıkarıldı. Sakatlık durumuna karşı üç oyuncu da ABD'de hazır bekleyecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın tercihleri doğrultusunda kafilede 26 futbolcu yer aldı.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda bulunmayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak.

Daha önce açıklanan 35 kişilik aday kadrodan ise Ersin Destanoğlu, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Mustafa Eskihellaç ve Yusuf Sarı nihai kadroya dahil edilmedi.

Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran CHP çıkışı

9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

9 isim kesik yedi! İşte Dünya Kupası kadromuz

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanı Casias'a ait çıktı

Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanına ait çıktı
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Yerebatan Sarnıcı resmen el değiştirdi
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi

Ne yaptın sen öyle Oğuz! Dün gece kaderi değişti