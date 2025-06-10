A Milli Futbol Takımı, Meksika Maçı İçin Son Antrenmanını Yaptı

A Milli Futbol Takımı, Meksika Maçı İçin Son Antrenmanını Yaptı
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A Milli Futbol Takımı, Meksika ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi son antrenmanını ABD'deki Kenan Memorial Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Bu karşılaşma, Türkiye ve Meksika'nın A Milli Takım düzeyindeki ilk randevusu olacak.

A Milli Futbol Takımı, Meksika maçının son hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı stadyumda basına açık gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sürdürdüğü kamp çalışmaları kapsamında, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te Meksika ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi son antrenmanını yaptı. Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın oynanacağı Chapel Hill kentindeki Kenan Memorial Stadyumu'nda resmi antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmaları ve taktik organizasyonlarla devam etti. Maç öncesi son taktik denemelerin yapıldığı çalışmaya tüm oyuncular katıldı.

Meksika ile ilk randevu

Türkiye ve Meksika, A Milli Takım düzeyinde tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Her iki ülkenin futbol geçmişinde köklü başarılar bulunurken, bu karşılaşma 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD'de, ev sahibi ülkenin seyircileri önünde oynanacak olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor.

ABD kampı tamamlanıyor

Amerika kampı boyunca hem fiziksel yükleme hem de oyun sisteminin test edilmesi açısından verimli bir dönem geçiren A Milli Takım, Meksika karşılaşmasının ardından yurda dönecek. Teknik heyet, kamp değerlendirmesinin ardından eylül ayında başlayacak resmi maçlara yönelik kadro yapılandırmasına son şeklini verecek. - CAROLINA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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