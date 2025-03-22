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A Milli Futbol Takımı, Macaristan Maçı Öncesi Puskas Arena'da Yürüyüş Yaptı

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A Milli Futbol Takımı, yarın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off maçı öncesinde Budapeşte'deki Puskas Arena'da yürüyüş yaparak stadyumu inceledi.

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde Puskas Arena'da yürüyüş yaptı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında yarın TSİ 20.00'de başkent Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da ile Macaristan ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da antrenmanını yaptıktan sonra Macaristan'da gelen ay-yıldızlılar müsabakanın oynanacağı stadyumda yürüyüş yaptı. Burada futbolcular, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile teknik ekip sahayı gezdi ve zemini kontrol etti. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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