A Milli Futbol Takımı, Macaristan Maçı Öncesi Puskas Arena'da Yürüyüş Yaptı
A Milli Futbol Takımı, yarın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off maçı öncesinde Budapeşte'deki Puskas Arena'da yürüyüş yaparak stadyumu inceledi.
A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde Puskas Arena'da yürüyüş yaptı.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında yarın TSİ 20.00'de başkent Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da ile Macaristan ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da antrenmanını yaptıktan sonra Macaristan'da gelen ay-yıldızlılar müsabakanın oynanacağı stadyumda yürüyüş yaptı. Burada futbolcular, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile teknik ekip sahayı gezdi ve zemini kontrol etti. - BUDAPEŞTE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor