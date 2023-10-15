A Milli Futbol Takımı Letonya'yı mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7'nci maçında Letonya'yı Konya'da konuk etti ve galip geldi. Milliler, son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkı elde etti.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7'nci maçında Konya'da Letonya'yı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'de başlayan karşılaşmayı Arnavutluk'tan Enea Jorgi yönetti. Jorgi'nin yardımcılıklarını ise Denis Rexha ve Ridiger Çokaj üstlendi.

MONTELLA'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 1-0 kazanılan Hırvatistan karşılaşmasının 11'inde tek değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam, sağ kanatta görev yapan İrfan Can Kahveci'nin yerine Yunus Akgün'ü ilk 11'de görevlendirdi.

BAKAN BAK MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

42 bin kişilik statta tüm biletler tükenirken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli takımı yalnız bırakmadı. Bakan Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle karşılaşmayı takip etti. Hırvatistan'ı deplasmanda Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükselen ay-yıldızlılar, Letonya'yı mağlup ettiği takdirde son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

620'NCİ MAÇ

Milliler; 339'u resmi, 280'i özel toplam 619 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 240 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı. Milliler, Letonya karşısında 620'nci maçına çıktı. Milliler, Letonya ile de 10'uncu kez karşı karşıya geldi. 7'si resmi, 2'si özel karşılaşmada Letonya ile mücadele eden milliler bu maçların 3'ünü kazandı. 1 maçı Letonya kazanırken, 5 maçta eşitlik bozulmadı.