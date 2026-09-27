A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı öncesi Bursa'da otele giriş yaptı

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TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı öncesi Bursa'da konaklayacağı otele giriş yaptı.

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşılaşması öncesinde Bursa'ya geldi. Milli takım oyuncularının otele giriş yaptığı sırada yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Milli takım, bir süre dinlendikten sonra 17.00'de antrenman gerçekleştirecek. 19.45'de teknik direktör Vincenzo Montella'nın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Milliler, hazırlıklarının ardından yarın saat 21.45'de Yüzüncü Yıl Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı