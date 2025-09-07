A Milli Futbol Takımı, İspanya'ya 6-0 Yenildi
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri 2. maçında İspanya'ya 6-0 mağlup olarak grup aşamasındaki ilk yenilgisini yaşadı. İlk maçında Gürcistan'ı 3-2 yenerek 3 puanla başlamıştı. Türkiye, 3. haftada Bulgaristan ile karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında Konya'da İspanya ile karşılaşırken, sahadan 6-0 mağlup ayrıldı. Grupta ilk maçını Gürcistan deplasmanında oynayan milliler, rakibini 3-2 yenerek elemelere 3 puanla başlamıştı. Grupta 2 maç sonunda 3 puanda kalan Türkiye, 3. haftada deplasmanda Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. 6 puanlı İspanya ise Gürcistan'ı konuk edecek. - KONYA
