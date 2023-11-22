A Milli Futbol Takımı, Galler ile berabere kalarak grubu lider tamamladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Tebrik ediyoruz. Bekle bizi Almanya diyoruz. Bu çocuklara güveniyoruz. Türk sporunda önemli gelişmeler oluyor. Bunlardan bir tanesi de milli takımımızın buralara gelmesi" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Galler ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, "Öncelikle A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyoruz. Grubu lider olarak tamamladılar ve bir ilki başarmış oldular. Teknik direktör ve ekibini, futbol federasyonu ve yönetimini tebrik ediyoruz. Bizi gururlandırdılar. Almanya maçında da gösterdikleri performansla milletimizi sevindirdiler. Berlin'de güzel bir gece yaşattılar. Burada da istediklerini aldılar. Özellikle ikinci yarı iyi mücadele ettiler. Çok dengeli bir şekilde topa sahip oldular. Tebrik ediyoruz. Bekle bizi Almanya diyoruz. Bu çocuklara güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da sporculara tebriklerini iletti. Artık darısı Almanya'ya diyoruz. Almanya'da güzel işler yapacağına inanıyoruz. Genç ve güzel bir takım emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Türk sporunda önemli gelişmeler oluyor. Bunlardan bir tanesi de milli takımımızın buralara gelmesi" diye konuştu.