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A Milli Futbol Takımı Fransa'ya 2-1 yenilerek grubunu son sırada tamamladı

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A Milli Futbol Takımı Fransa'ya 2-1 yenilerek grubunu son sırada tamamladı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-Yıldızlıların tek golü 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan gelirken Türkiye grubunu son sırada tamamladı.

(ANKARA) - A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi'nin altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-Yıldızlıların tek golünü 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Türkiye, grubunu son sırada tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son karşılaşmasında Fransa ile Bordeaux kentindeki Atlantique Bordeaux Métropole Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Fransa 2-1 kazandı.

TÜRKİYE'NİN TEK GOLÜ ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN

Fransa, 49. dakikada kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahasında yaşanan karambolde Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topun ağlara gitmesiyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 80. dakikada Kroupi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

A Milli Takım'ın tek golü ise 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri de tribünden takip etti.

A MİLLİ TAKIM GRUBU SON SIRADA TAMAMLADI

Grubun diğer maçında Belçika, sahasında İtalya'yı 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçlarla Fransa 13 puanla grup lideri olurken Belçika 12 puanla ikinci, İtalya ise 10 puanla üçüncü sırada yer aldı. A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sezonunu grubun son sırasında tamamladı.

Kaynak: ANKA
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