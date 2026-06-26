A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı 3 puanla tamamladı
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, ABD'yi 3-2 yenmesine rağmen 3 puanla grubu 4. sırada bitirdi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamladı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşı karşıya geldi. Milliler, ilk yarısını 2-1 önde bitirdiği müsabakadan 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı.
Bu sonuçla ay-yıldızlılar grubu 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle aldığı 3 puanla 4. sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, grupta Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a da 1-0'lık skorlarla kaybetti. - LOS ANGELES
Kaynak: İhlas Haber Ajansı