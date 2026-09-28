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A Milli Futbol Takımı, Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenildi, 17 maçta kazanamadı

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A Milli Futbol Takımı, Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenildi, 17 maçta kazanamadı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenildi. Bu sonuçla milliler, İtalya ile 17. karşılaşmasında da galibiyet alamazken, toplamda 12 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynadığı 17 karşılaşmada 12 mağlubiyet, 5 beraberlik aldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da karşı karşıya geldiği İtalya'ya 4-1'lik skorla kaybetti. Bu müsabakayla birlikte milliler, İtalya ile 17. kez rakip oldu. Bu mücadelelerde ay-yıldızlılar galibiyet elde edemezken, 12 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.

A Milli takım, İtalya ile oynadığı karşılaşmalarda kalesinde 33 gol görürken, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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