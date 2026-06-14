Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

Stat: BC Place

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)

Avustralya : Beach, Circati, Italiano (Dk. 74 Geria), Bos (Dk. 84 Aziz Behich), Souttar, Burgess, Metcalfe, Oneill, Okon-Engstler (Dk. 84 Irvine), Toure (Dk. 74 Yengi), Irankunda (Dk. 61 Velupillay)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 81 Mert Müldür), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 81 Salih Özcan), Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü (Dk. 62 Yunus Akgün), Arda Güler, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Kenan Yıldız), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 85 Deniz Gül)

Goller: Dk. 27 Irankunda, Dk. 75 Metcalfe ( Avustralya )

Sarı kart: Dk. 86 Yunus Akgün (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi.

53. dakikada soldan kazanılan korner atışında O'Neill ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Metcalfe'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır uzanarak gole engel oldu.

57. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti. Yıldız oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Beach uzanarak gole engel oldu, dönen topa Kenan Yıldız istediği gibi vuramayınca savunma meşin yuvarlağı kornere yolladı.

72. dakikada A Milli Futbol Takımı bir kez daha etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasında sağdan ceza sahasına giren Zeki Çelik çaprazdan sert vurdu, kaleci Beach topu kornere gönderdi.

75. dakikada Avustralya ikinci golü buldu. Orta sahada topu kapan Metcalfe, ceza sahası önüne gelip sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın solundan filelere gitti: 2-0.

77. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Merih Demiral, topu kale sahası önündeki Kerem Aktürkoğlu'na kafayla indirdi. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak kaleci Beach'te kaldı.

86. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta bu kez Hakan Çalhanoğlu topun başına geçti. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Beach yine gole izin vermedi.

Karşılaşma Avustralya'nın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.