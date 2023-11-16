A Milli Futbol Takımı Almanya'ya gitti

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü Almanya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması için Berlin'e hareket etti. Takım, Almanya maçının ardından Galler'e gidecek.

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü Almanya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması için Berlin'e gitti.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, bu mücadele öncesinde İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla başkent Berlin'e hareket etti. A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcusu yarın 18.15'te basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, saat 19.00'da ise Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda son çalışmasını gerçekleştirecek.

Milliler, Almanya karşılaşmasının ardından pazar günü TSİ 18.30'da EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçı için Galler'e gidecek.

Öte yandan daha önce üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkartıldığı açıklanan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da kafileyle birlikte Almanya'ya gitti.